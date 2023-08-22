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Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar için gözler o tarihte! o markalar için satışlar başlayacak

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Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar için gözler o tarihte! o markalar için satışlar başlayacak
Üniversite öğrencilerine sunulacak olan vergisiz bilgisayar ve telefon alımları için araştırmalar başladı. Milyonlarca öğrenci başvuruların ne zaman olduğunu ve hangi markalarda geçerli olduğuna yanıt arıyor. İşte 2023 vergisiz telefon başvurusu ve tüm detaylar...

Vergisiz telefondan yararlanmak isteyenler başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Seçim vaadleri arasında yer alan vergisiz telefon ve bilgisayarda geçerli olan markalar hakkında araştırmalar başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasına dair bilgilendirmelerde bulundu.

CEP TELEFONLARDA VERGİ DERDİ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda yükseköğrenim gençlerimize bir defaya mahsus olarak cep telefonu ve bilgisayar edinirken vergi alınmayacağını açıkladı.

vergisiz bilgisayar

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cep telefonu ve bilgisayar satışları için Gençlik Bakankası üzerinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Gençlere verilen sözlerin tutulacağının altını çizen Erdoğan, önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin vergisiz telefonlardan yararlanacağı açıkladı. Net tarih verilmemesi üzerine tarihin açıklanmasıyla haberimizde siz değerli okurlarımız için yeni bilgilere yer verilecektir. 

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