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Üniversite seçimleri ne zaman? Üniversite tercih dönemi ne zaman başlayacak? 2023 – 2023 Üniversite seçimleri tarihi!

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Üniversite seçimleri ne zaman? Üniversite tercih dönemi ne zaman başlayacak? 2023 – 2023 Üniversite seçimleri tarihi!
YKS sınav sonuçlarının adayların erişimine açılmasıyla beraber gözler Üniversite tercih dönemine çevrildi ve Üniversite seçimleri ne zaman? Sorusu internet üzerinde merak edilenler arasında bulundu. Peki, Üniversite seçimleri ne zaman? Üniversite tercih dönemi ne zaman başlayacak? 2023 – 2023 Üniversite seçimleri tarihi!

Üniversite seçimleri ne zaman? Sorusu, ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanması ile beraber gündeme geldi. Sınav puanlarını öğrenen adaylar, tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin detayları araştırıyor. 2023 – 2023 Üniversite seçimleri tarihi detayları merak ediliyor ve süreç detayları sorgulatılıyor. Peki, Üniversite seçimleri ne zaman? Üniversite tercih dönemi ne zaman başlayacak? 2023 – 2023 Üniversite seçimleri tarihi!

ÜNİVERSİTE SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Yüz binlerce adayın katılımıyla 17-18 Haziran'da yapılmış olan Yks'nin sonuçları ilan edildi. ÖSYM'nin internet sitesinden sonuçlara ulaşabilecek olan adaylar, tercihlerini 27 Temmuz-8 Ağustos arasında yapacak.

ÜNİVERSİTE TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının sonrasında üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. 2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belirlenmedi. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belirlenecek. YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin son olarak alım yapmış olduğu taban ve tavan puanlar bulunacak.

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