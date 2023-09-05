Ünlü ekonomist Korhan Bergzeg'i bulana 1 milyon TL ödül

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan ve 81 gün önce kaybolan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in ailesi, umutsuzca kayıp üyelerini bulmaya çalışıyor. Berzeg'in eşi Angela Berzeg, kayıp eşini bulana 1 milyon TL ödül vermeye hazır olduklarını duyurdu.

81 gün önce, Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan ünlü ekonomist Korhan Berzeg kayboldu. Berzeg'in eşi Angela Berzeg, eşinin bir daha kendilerine ulaşamadığını belirterek, 81 gündür endişeyle beklediklerini ifade etti.

Angela Berzeg, eşinin kaybolmasının ardından hemen jandarmaya haber verdiklerini söyledi. Ancak hala Korhan Berzeg'den herhangi bir haber alınamadı. Bu süreçte aile, kayıp üyelerini bulana 1 milyon TL ödül vermeye karar verdi.





Korhan Berzeg'in ailesi ve avukatı, Korhan Bey'in teşhis edilmiş bir Alzheimer hastalığı veya diğer ciddi hastalıkları olmadığını belirtiyor. Ancak yaşlılık kaynaklı ufak düzeyde unutkanlıklar yaşadığını ifade ediyorlar.

Kayıp ekonomistin köpeği Tina, 74 gün sonra köye geri döndü. Ancak Tina'nın bu süreçte nasıl hayatta kaldığı ve neden geri döndüğü hala büyük bir gizem olarak kalıyor. Güvenlik güçleri bu gizemin peşini sürdürüyor.

Korhan Berzeg'in kaybolduğu bölge ve çevre illerde yaşayan vatandaşlara, Berzeg'in bulunmasına yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiyi paylaşma çağrısı yapıldı. Aile, 1 milyon TL ödülün hala geçerli olduğunu vurguluyor ve bilgi sahiplerini yetkililere bildirmeye çağırıyor.

Bu trajik hikayenin sona ermesi ve Korhan Berzeg'in sağ salim bulunması için aile ve güvenlik güçleri işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor.