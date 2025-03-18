Ünlü Film Yapımcısı Village Roadshow İflas Başvurusunda Bulundu

Matrix ve Joker gibi filmlerin yapımcısı Village Roadshow, mali sorunlar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:37
Ünlü Film Yapımcısı Village Roadshow İflas Başvurusunda Bulundu

Village Roadshow İflas Başvurusunda Bulundu

Matrix, Ocean's Eleven ve Joker gibi hit filmlerin yapımcısı olan Village Roadshow Entertainment Group, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusu yaptığını açıkladı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, şirket, Warner Bros ile yaşanan rekabetin ve bağımsız film sektöründeki gelişmelerin mali durumunu olumsuz etkilediğini duyurdu.

Film Kütüphanesi Satışı

Village Roadshow, iflas sürecinde film kütüphanesini 65 milyon dolara Content Partners'a satmayı planladığını açıkladı. 1997 yılında kurulan şirket, bugüne kadar 100'den fazla filmin yapımına imza atarak sinema sektöründe önemli bir yere sahip oldu. Ancak, toplamda 390 milyon dolar borcu bulanan şirket, bu süreçte ciddi mali sıkıntılar yaşamaya başladı.

Warner Bros ile İşbirliği

Village Roadshow, 89 filmin prodüksiyonu, finansmanı ve mülkiyeti konusunda Warner Bros ile işbirliği yaptı. Ancak 2022 yılında iki şirket arasındaki ortaklığın sona ermesi sonrasında şirket, mali zorluklarla karşı karşıya kaldı.

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