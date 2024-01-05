Ünlü gazeteci AK Parti'nin 3 büyükşehirdeki adaylarını açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart'taki yerel seçimlere doğru yaklaşırken, parti büyükşehirlerde kimleri aday göstereceği merak konusu olmuştu. Portakal'ın sunduğu ana haber bülteninde, AK Parti'nin kritik illerdeki tercihleri netleşti.

İstanbul'da AK Parti'nin adayı olarak Ali Yerlikaya'nın yüzde 90 oranında kesinleştiğini ifade eden Portakal, bu tercihin gönülsüz bir şekilde yapıldığını ancak "emir demiri keser" tabirini kullanarak adaylığı kabul ettiğini belirtti. Bu açıklama, İstanbul'daki siyasi dinamikleri önümüzdeki dönemde nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.





Ankara'da ise AK Parti'nin adayının Turgut Altınok olduğunu belirten Portakal, bu tercihin kesinlik kazandığını ifade etti. Altınok'un adaylığıyla ilgili detaylar, Ankara'da siyasi arenayı nasıl etkileyecek, seçmen nezdinde nasıl bir yankı uyandıracak sorularını beraberinde getirdi.





İzmir'de ise AK Parti'nin adayının eski Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olduğunu açıklayan Portakal, Kasapoğlu'nun bir önceki dönemde İzmir'den milletvekili olduğunu hatırlattı. Ancak, CHP'nin adayı Tunç Soyer olursa, AK Parti'nin farklı bir aday çıkaracağını söyledi. Bu durum, İzmir'de seçim yarışının nasıl bir seyir izleyeceğini belirsiz kıldı.





Fatih Portakal'ın canlı yayındaki bu açıklamalar, önümüzdeki seçim sürecinde partiler arası rekabetin nasıl şekilleneceğini ve büyükşehirlerdeki siyasi dengeleri belirleyeceğini gösteriyor.