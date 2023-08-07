Ünlü gazeteciden kötü haber! Sevenleri yasa boğuldu: Uzun süredir tedavi görüyordu

İnternet Haber'in yayın grubu başkanlığını yürüten Hadi Özışık, gazeteci kardeşi Süleyman Özışık’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bir süredir kanser tedavisi gören Süleyman Özışık’ın öldüğü haberini paylaşan Hadi Özışık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşimiz Süleyman Özışı'ı kaybettik" dedi.

NE OLMUŞTU?

Suç çetesi yönetmek suçundan aranılanlar lsitesinde yer alan Sedat Peker, 2021 yılında verdiği ifadede Hadi Özışık ile kardeşi Süleyman Özışık’ın kendisiyle dönemin içişleri bakanı Süleyman Soylu'nun arasında arabuluculuk yaptığını söyledi. Bu aöçıklamanın üzerine Özışık kardeşler, söz konusu iddiaları reddetmesinin ardından Peker'in Hadi Özışık ile yaptığı bir görüşmenin kaydı yayınlandı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlere "örgüte hiyerarşiye entegre olmadan örgüte isteyerek ve bilerek destek vermek", "hakaret", "iftira" ve "örgüte destek olmak" suçlarından dava açtı.





Soruşturma çerçevesinde 22 Mayıs 2021'de Hadi ve Süleyman Özışık'ın hem evlerine hem de işyerlerine polis baskını düzenlendi. Hadi Özışık, kardeşinin 20 Ağustos 2021'de gazetecilikten emekli olduğunu açıkladı.

05 Ağustos 2023 tarihli açıklamada ise Süleyman Özışık'ın vefat ettiğini bildirdi. Haber, Türk gazeteciler ve medya dünyasının yanı sıra ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden olurken, sosyal medya platformlarında büyük tepkilere neden oldu.

Hadi Özışık, kardeşinin vefatını sosyal medyadan duyurarak, "Süleyman Özşük kardeşimizi kaybettik" diyerek duygu yüklü bir mesaj paylaşarak binlerce hayran tarafından paylaşıldı.

Süleyman Özşük, gazetecilik kariyerinde önemli haberleri takip etmiş ve medya sektörü için de önemli katkılarda bulunmuştur. Aynı zamanda ağabeyi Hadi Özışık'ın yanı sıra suç lideri Sedat Peker'in de karıştığı bir dava gündeme geldi. Türkiye'nin en önemli medya isimlerinden birisi olan Süleyman Özışık'ın ölümü ise sektörde büyük bir boşluk bıraktı.