Ünlü İş İnsanı Kılığına Giren Dolandırıcıdan 312 Bin Lira Dolandırıcılık!

Küçükçekmece'de çiçekçi dükkanı işleten Mehmet Ali ve Serpil Yıldız, kendisini ünlü iş insanı olarak tanıtan dolandırıcı T.Y. tarafından yapılan dolandırıcılık yüzünden büyük bir mağduriyet yaşadı. Şüpheli, nişan için yüklü miktarda çiçek siparişi vererek toplamda 312 bin lira dolandırdığı öne sürüldü.

11 Aralık'ta telefonla sipariş alan iş yeri sahipleri, T.Y.'nin nişanı için çelenk, isteme çiçeği ve davetlilere gül siparişi vereceğini duydu. İlk başta 2-3 bin lira değerinde 20 çelenk siparişi veren dolandırıcı, siparişleri her geçen gün artırarak toplamda 84 çelenk, 101 güllü isteme çiçeği ve 50 gül sipariş etti.

İşletmeciler, siparişleri teslim etmelerine rağmen ödeme alamadıkları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mehmet Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, "Ödeme istediklerimizde şüpheli, bunun ilerleyen günlerde yapılacağını belirtti. Nişan tarihi geldiğinde siparişleri teslim ettik, faturalar kesildi ama ödemeler sürekli ertelendi. Aradığımız bazı iş adamları, tanımadıkları kişilere çiçek gönderdiğimizi söyledi," diye konuştu.

Serpil Yıldız ise, "Siparişleri hazırlamak için tüm malzemecilere borçlandık. Nişanda bu kişi, bizi karşıladı ve çiçekleri çok beğendi. Ancak, nişan sonrası ödeme istediğimizde tehditler almaya başladık. Çiftin düğünü Haziran'da, insanların paralarıyla dolandırılmasını istemiyorum. Zararımın karşılanmasını talep ediyorum," ifadelerini kullandı.

Dolandırıcının mağduru olan çiçekçiler, yalnızca kendilerinin değil, nişan organizasyonunu üstlenen otelin ve diğer hizmet sağlayıcıların da dolandırıldığını belirtti. Yıldız, "Bu dolandırıcı, bizimle birlikte başka mağdurları da var. Artık gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz," dedi.

Kendisini "ünlü iş insanı" olarak tanıtan bir kişinin nişanı için verdiği ve parasını ödemediği çiçek siparişleriyle bir iş yerini 312 bin lira dolandırdığı öne sürüldü. Küçükçekmece'de çiçekçi işleten Mehmet Ali Yıldız (sağda) ve Serpil Yıldız (solda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kendisini "ünlü iş insanı" olarak tanıtan bir kişinin nişanı için verdiği ve parasını ödemediği çiçek siparişleriyle bir iş yerini 312 bin lira dolandırdığı öne sürüldü. Küçükçekmece'de çiçekçi işleten Mehmet Ali Yıldız (sağda) ve Serpil Yıldız (solda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.