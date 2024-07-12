Ünlü iş insanının Bodrum'da ani ölümü: Denizde yüzerken fenalaştı!

Ankara'dan ailesiyle birlikte Bodrum'a gelen 64 yaşındaki Özataç'ın ani ölümü, iş dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı.Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi'ne gelen Çetin Özataç, plajda denize girdi. Sahilden yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra bir anda hareketsiz kalan Özataç, çevredeki vatandaşların ve ailesinin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

İlk müdahale sahilde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Özataç kurtarılamadı ve özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.

Ünlü bir içecek firmasının üst düzey yöneticiliğini yapan Özataç'ın ani ölümü, iş dünyasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı.

Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Çetin Özataç'ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya gönderilecek.