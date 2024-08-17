Ünlü Oyuncu Aydemir Akbaş Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Aydemir Akbaş, Feriköy Mezarlığı’nda Defnedilecek

İstanbul'un tanınmış isimlerinden ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarına yenik düşerek ekibinden aldığı bilgilere göre dün hayatını kaybetti.

Akbaş için düzenlenecek son yolculuk töreni, Galatasaray Lisesi'nde yarın saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Burada yapılacak olan anma töreninin ardından, öğle namazı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak.

Törenden sonra, ünlü oyuncu Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek. Akbaş’ın sevenleri ve dostları için bu süreç büyük bir üzüntü kaynağı oldu.