Ünlü Oyuncu Can Gürzap Hayatını Kaybetti

"Bir Avuç Deniz", "Aşk Beklemez", "Medcezir", "Kurtlar Vadisi" dizilerinde rol alan usta oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti. Usta oyuncu sevilen pek çok yapımda sevenleri ile buluşmuştu.

Hastanede Tedavi Görüyordu

Can Gürzap, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Gürzap'ın bir süredir hastanede aort anevrizması tedavisi gördüğü bilgisine ulaşıldı.

Can Gürzap Kimdir?

26 Mayıs 1944 doğumlu olan Can Gürzap, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu olarak tanınan Gürzap, yazarlık ve eğitmenlik de yapıyordu. Usta isim ilk tiyatro eğitimini babasından aldı. Gürzap'ın babası Reşit Gürzap da kendi gibi sanat dünyasında bilinen ve bu alanda çalışmalar yapan bir isimdi.

Can Gürzap'ın Eğitim Serüveni

Can Gürzap, Kadıköy Maarif Koleji'ni 1962 tamamladı. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne kayıt yaptırması ile kariyerinde ilk adımları atmış oldu. Ankara Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk ve yönetmenlik görevi yaptı. Konservatuarda eğitmenlik yapan Gürzap öte yandan TRT Radyo'da çeşitli programlar yapmıştır. Bunların yanı sıra 1978 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürlüğü görevinde faaliyet gösterdi.

Güzel ve etkileyici konuşma alanında eğitimler veren usta isim, "Dialog" kurumunun da kurucusudur. Dialog, etkili konuşma alanında eğitimler veren bir kurum yıllarca bu alanla ilgilenen kişilere eğitimler vermiştir.

Acı haberi ile sevenlerini üzüntüye boğan Can Gürzap'tan geriye ise milyonların severek takip ettiği yapımlardaki yaptığı etkileyici oyunculuk performansı ve hayatına dokunduğu kişilerin hatırları kaldı.