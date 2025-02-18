Ünlü Oyuncu Emin Gümüşkaya Hayatını Kaybetti

Sinema ve tiyatro dünyasının duayeni Emin Gümüşkaya, 77 yaşında vefat etti. Zafer Algöz, acı haberi sosyal medyada paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:58
Ünlü Oyuncu Emin Gümüşkaya Hayatını Kaybetti

Emin Gümüşkaya, 77 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk sinema ve tiyatro camiasının önemli isimlerinden biri olan Emin Gümüşkaya, 77 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncunun vefatını, meslektaşı Zafer Algöz, Instagram üzerinden duyurdu. Algöz, paylaşımında "Emin Gümüşkaya'yı kaybettik. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da Hayata Merhaba Dedi

Emin Gümüşkaya, 10 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretiminin ardından Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Gümüşkaya, 1964 yılında Bursa Halkevi'nin Oda Tiyatrosu'nda tiyatro hayatına adım attı.

Tiyatro ve Dizi Kariyeri

Sanatçı, kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı. 1994 yılında Bursa Osmangazi Belediyesi'nde sanat danışmanı olarak görev aldı. Emin Gümüşkaya, 2010 yılında Çocuklar Duymasın adlı dizideki Seyyar Tayyar karakteri ile geniş kitlelerce tanınmaya başladı.

Ailesi ve Mirası

Gümüşkaya, 12 Şubat 2001 tarihinde tiyatrocu Belgin Bilgin ile evlenmiş ve çiftin bir çocuğu olmuştur. Hem tiyatro hem de sinema alanında bıraktığı miras ve eserleri ile Türk sanat dünyasında daima anılacaktır.

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