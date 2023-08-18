Ünlü profesör hastane odasında ölü bulundu: Bakan Koca duyurdu

İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir otelde meydana gelen olayda, Cezayir vatandaşı Fouza Lounici ile Tunuslu iş adamı Mohammed B. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi sonucu Lounici, otel odasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayın kan donduran bir yönü ise, kadının darp edildiği ve öldürülme korkusuyla pencereden atladığı iddiası oldu. Şüpheli olarak Mohammed B. tutuklandı ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanacak. Otelin güvenlik kameraları, kadının pencereden düştüğü anları kaydetti. Olay, şüpheli ölüm ve cinayet ihtimallerini akıllara getirdi. Yetkililer, olayın detaylarını araştırırken, kamuoyunda büyük bir merak ve endişe yarattı. İşte detaylar...





ALACAK VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ

Korkunç olay, yakın zamanda İstanbul'un Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. Fouza Lounici adındaki Cezayirli kadın, Zeytinburnu'ndaki evinden ayrılarak daha önce tanıştığı Tunuslu iş adamı Mohammed B.'nin konakladığı otele gitti. Olayın yaşandığı akşam, Mohammed B. kadının odasına girdi ve aralarında önceden başlamış olan alacak verecek meselesinden kaynaklanan bir tartışma çıktı. Tartışma gittikçe şiddetlendi ve Mohammed B. öfkesini kontrol edemedi, Fouza Lounici'yi darp etti. Kadın, darp edildikten sonra kendisini öldürüleceğinden korkarak odanın penceresinden atladı ve ağır bir şekilde yaralandı. İşte diğer ayrıntılar...





Pencereden atlamayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye taşınan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis inceleme yaptığında kadının kaldığı odada kan izlerine rastladı, bu da darp edildiğini doğruladı. Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan Mohammed B., adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu vahim olay, alacak verecek meselesinin trajik bir şekilde sonuçlanmasıyla gelişti. Olayın ardındaki şiddet ve kadının kendini koruma isteği, bu trajedinin ana unsurları haline geldi. Topluluk, olayı şok ve endişeyle karşıladı, yetkililer ise detaylı bir soruşturma yürütüyor. Olayın ayrıntıları, kamuoyunda tartışmalara ve üzüntüye neden oldu.

Oteldeki şüpheli ölüm olayı, güvenlik kameralarına yansıyan çarpıcı görüntülerle belgelenmiş durumda. Görüntülerde, şüphelinin kadının odaya girdiği an ve ardından kadının pencereden düşüşü açıkça görülebiliyor. Olay sırasında sokaktan geçen bir kişi ise kadının düştüğünü fark ederek hızla kenara çekiliyor.