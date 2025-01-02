Ünlü Sanatçı Ferdi Tayfur 79 Yaşında Hayatını Kaybetti

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını yitirdi.

Muğla'daki tedavisinin ardından, doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesi'nde bir süre önce ameliyat olmuştu.

Ünlü sanatçı, aynı hastanede hayatını kaybetti. Tayfur, Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye ardından Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ardından, 16 Aralık’ta Antalya'daki hastaneye nakledilen Ferdi Tayfur, burada sinüs ameliyatı geçirmişti.

Sanatçının daha önce Antalya'daki bir hastanede yapılan bir operasyonda beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti. Ayrıca, bir süre diyaliz tedavisi gören Tayfur'un, 2020 yılında oğlunun böbreği nakledilmişti.

Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.