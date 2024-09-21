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Ünlü Şarkıcı Metin Arolat Hayatını Kaybetti

Metin Arolat, sahne aldığı otelde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Dünyasını yitiren ünlü sanatçı, 52 yaşındaydı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 04:08
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 04:08
Ünlü Şarkıcı Metin Arolat Hayatını Kaybetti

Metin Arolat'ın Ani Vefatı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, sahne aldığı bir otelde şarkı söyleyen 52 yaşındaki ünlü sanatçı Metin Arolat, aniden fenalaşarak bayıldı.

Olay Anı ve Hastane Süreci

Arolat, Kozyatağı'ndaki otelde müzik performansı sergilediği sırada sağlık sorunları yaşadı. İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan sanatçı, ne yazık ki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Üzüntü Mesajları

Arkadaşları ve sevenleri, Metin Arolat'ın vefatının ardından sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı dileklerinde bulundular.

Sanat Hayatı

1972 yılında İzmir'de doğan Metin Arolat, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" adlı ilk albümünü çıkarmıştı. Sanatçının kaybı müzik camiasında derin bir üzüntü yarattı.

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