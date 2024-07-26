Ünlü Türk Cerrahı Dünya Çapında Merkezde Görev Alıyor

Prof. Dr. Gazi Huri, Spor Cerrahisinde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Gazi Huri, spor cerrahisi alanındaki önemli atılımlara liderlik ediyor. FIFA Mükemmeliyet Merkezi ve IOC Araştırma Merkezi olarak tanınan Katar'daki Aspetar Spor Yaralanmaları Hastanesinde görevlendirilen ilk Türk hekim olma özelliği ile dikkat çekiyor.

Sporun Öneminin Artışı

Prof. Dr. Huri, spora olan ilginin özellikle gençler arasında hızla arttığını ifade ederken, hem amatör hem de profesyonel sporcuların yaralanmalarını önleyen tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. “Spor hekimliği artık ayrı bir anabilim dalı olarak kabul ediliyor.”

diyen Huri, Türkiye'deki spor cerrahlarının uluslararası standartlara ulaşarak önemli başarılar elde ettiğini vurguladı.

Türk Hekimler Dünyada Tanınan İsimler Arasında

Huri, Türk spor cerrahlarının özellikle Avrupa ile kıyaslandığında önemli bir konumda bulunduğunu açıkladı. “Bütün dünyada spor hekimliği alanında saygın bir yer elde ettik.” diyerek, Türkiye'nin bu alandaki potansiyeline dikkat çekti.

Aspetar Hastanesi: Dünyanın En İyi Referans Merkezlerinden Biri

2009 yılında FIFA Mükemmeliyet Merkezi olarak tescillenen Aspetar Hastanesi, pek çok ünlü futbolcunun tedavi gördüğü bir merkez konumunda. Prof. Dr. Huri, burada futbol yıldızlarının tedavi süreçlerine katkı sağlamak üzere göreve başlayacak.

Türk Hekimlerin Gururu

Göreve başlamasının kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Huri, "Spor cerrahisi alanında ilk Türk hekim olmak büyük bir başarı. Bu görevle ülkemin ve kendi kariyerimin onurunu temsil edeceğim." dedi.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Huri, Aspetar’ın sadece bir tedavi merkezi değil, aynı zamanda önemli bilimsel çalışmaların yapıldığı bir araştırma merkezi olduğunu vurguladı. “Burası Silikon Vadisi’nin spor bilimine eş bir konumda.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Huri, yeni görevi ile uluslararası düzeyde tanınacak olan Türk spor cerrahisi alanına katkı sağlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ve Ortopedik Spor Cerrahi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gazi Huri, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar, Mesut Özil gibi ünlü futbolcuların tedavilerinin yapıldığı FIFA tarafından Mükemmeliyet Merkezi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesince (IOC) de "Araştırma Merkezi" olarak tescillenen Katar'daki Aspetar Spor Yaralanmaları Hastanesinde görevlendirilen ilk Türk hekim oldu. Gazi Huri, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ve Ortopedik Spor Cerrahi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gazi Huri, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar, Mesut Özil gibi ünlü futbolcuların tedavilerinin yapıldığı FIFA tarafından Mükemmeliyet Merkezi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesince (IOC) de "Araştırma Merkezi" olarak tescillenen Katar'daki Aspetar Spor Yaralanmaları Hastanesinde görevlendirilen ilk Türk hekim oldu. Gazi Huri, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ve Ortopedik Spor Cerrahi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gazi Huri, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar, Mesut Özil gibi ünlü futbolcuların tedavilerinin yapıldığı FIFA tarafından Mükemmeliyet Merkezi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesince (IOC) de "Araştırma Merkezi" olarak tescillenen Katar'daki Aspetar Spor Yaralanmaları Hastanesinde görevlendirilen ilk Türk hekim oldu. Gazi Huri, AA muhabirine açıklamada bulundu.