Ünlü Yönetmen Şerif Gören 80 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının değerli yönetmenlerinden ve senaristlerinden Şerif Gören, 80 yaşında yaşamını yitirdi. "Yol", "Köprü", "Katırcılar", "Derman" ve "Almanya Acı Vatan" gibi unutulmaz eserlere imza atan Gören, evinde merdivenlerden düşerek başını yere çarptı. 22 Kasım'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edilen Gören, bu süreçte sağlık durumu kötüleşti.

Türk Sinemasına Bıraktığı İz

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gören'in vefatını sosyal medya hesaplarından duyurarak, "Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sinemaya verdiği katkılardan dolayı anılan Gören'in kaybı, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından da tazim edildi. Dernek, "Sinemamızın çok değerli yönetmeni Şerif Gören'i kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." şeklinde bir açıklama yaptı.

Şerif Gören'in Hayatı ve Eserleri

14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde dünyaya gelen Gören, 1956 yılında Türkiye'ye gelerek İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim aldı. "Yol" filmi ile Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne layık görülmüştü. Kariyeri boyunca "Sen Türkülerini Söyle", "Endişe", "Deprem" ve "Gelincik" gibi birçok projeye imza atmıştır.

Son filmi "Ay Büyürken Uyuyamam" 2011 yılında çekilen Gören, bu filmde senaryoyu da kaleme alarak kariyerini taçlandırdı. Türk sinemasında bıraktığı derin izler ve eserleri ile her zaman hatırlanacaktır.