Ünlü yönetmenden kahreden haber: Boğularak can verdi

ÜNLÜ YÖNETMEN SAPANCA GÖLÜNDE BOĞULDU!

Türk dizilerinin ünlü yönetmeni olan Abdülkadir Ceylan Ede Sapanca'da boğularak hayatını kaybetti. Ede'nin ölümü ailesi başta olmak üzere bir çok sevenini yasa boğdu. Ede’nin cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi.





Sapanca’ya bağlı Kırkpınar Mahallesi civarında gölde açılan 3 kişiden biri olan Ünlü yönetmen Ede yüzmek için göle girdi.

Bir süre gölde yüzen ünlü yönetmen daha sonra ise boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Ede için sağlık ekipleri göle geldi.

Kalbi duran Ede sağlıkçıların müdehalesi ile kalbi yeniden çalıştı. Ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ede Sakarya Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda olan ünlü yönetmen ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ede’nin cenazesi, Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, yönetmenin annesi Türkan Ede'nin evinin önüne getirilip helallik istendi.

Daha sonra Üniversite Evleri Mescidi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Asri Mezarlık'ta defnedilen ünlü yönetmen yakınlarını yasa boğdu. Ailesi ise mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

ABDULKADİR CEYLAN EDE KİMDİR?

1965 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Abdulkadir Ceylan Ede Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sinema TV bölümünden mezun oldu. Türk televizyonlarında başarıları dizilerin yönetmenliğini yapan Ede Aynalı Tahir, Acı Hayat, Pusat, gibi bir çok dizi ile kariyerini geliştirdi.