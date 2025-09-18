Ünlülerden Filistin İçin Dayanışma Çağrısı: Billie Eilish ve Diğerleri

Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem gibi isimler, Londra'daki 'Filistin için Birlikte' konseri öncesi yayımlanan videoda Filistin'e destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 00:52
Ünlülerden Filistin İçin Dayanışma Çağrısı: Billie Eilish ve Diğerleri

Ünlülerden Filistin İçin Dayanışma Çağrısı

'Filistin için Birlikte' konseri öncesi ünlüler destek çağrısı yaptı

Aralarında Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda sanatçı, Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Ünlülerin yer aldığı video, Londra'da düzenlenen "Filistin için Birlikte" (Together for Palestine) konseri öncesinde yayımlandı. Videoda katılımcılar sözlerine "Filistin" diyerek başladı.

Brian Cox videoda, "Filistin halkı adına gerçeği söylemek zorundayız." ifadelerini kullandı. İngiliz komedyen ve oyuncu Steve Coogan ise, "Şimdi sesini yükseltmek önemli, bu olay bittiğinde değil. Şu anda, olaylar yaşanırken. Hükümetine baskı yap, barışçıl kampanya yürütenlere destek ol. Ateşkes çağrısı yap. Ölümleri durdur." dedi.

Videoda ayrıca Finneas O’Connell, Penélope Cruz, Natasha Rothwell, Sharon Horgan, Benedict Wong, Peter Gabriel, Malala Yousafzai ve Rupi Kaur gibi isimler de yer aldı.

Çevrim içi olarak canlı yayımlanan konserin geliri, Filistinli kuruluşlara bağışlanacak. Elde edilen gelir Taawon (Refah Derneği - Welfare Association), Filistinli Çocuklara Yardım Fonu (PCRF) ve Filistin Tıbbi Yardım Derneği (PMRS) gibi kuruluşlara aktarılacak.

