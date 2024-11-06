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Ünlülerden Organ Bağışı İçin Önemli Çağrı

Ünlü sanatçılar ve sporcular, organ bağışının önemini vurgulamak için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 23:44
Ünlülerden Organ Bağışı İçin Önemli Çağrı

Önemli Organ Bağışı Çağrısı

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve diğer ünlü sporcular ile sanatçılar, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla bir çağrı yaptı.

Sosyal Medyada Farkındalık Yaratılıyor

Türkiye Sağlık Bakanlığı, organ bağışına ilişkin farkındalık yaratmak için ünlü isimlerin yer aldığı videoları sosyal medya platformlarında paylaştı. Videolar arasında Uğurcan Çakır (Trabzonspor kalecisi), Mert Günok (Beşiktaş kalecisi) ve Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) da yer aldı. Sanatçılar Alişan, Giray Altınok ve İpek Acar da organ bağışının önemine vurgu yaptılar.

Ülkemizde Bekleyen Hastalar Var

Bakanlık, Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayısını açıkladı. Hem kornea (3,648 kişi), pankreas (270 kişi), kalp (1,485 kişi), akciğer (214 kişi), karaciğer (2,659 kişi) hem de böbrek için (25,000 kişi) organ bekleyenlerin varlığıyla ilgili bilgi verdi.

Sporcular ve Sanatçılardan Birlikte Mesaj

Şenol Güneş, organ bağışının insanlara hayat kurtardığını söyleyerek, "Gerçek miras ardında bıraktığınız hayatlardır. Organlarınızı bağışlayarak birden fazla hayata dokunun.” dedi. Diğer ünlüler ise eklediler: "Organ bağışı hayat kurtarır. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel."

Özellikle 3-9 Kasım Haftasına Dikkat Çekildi

Alişan, her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında organ bağışı haftasının kutlandığını hatırlatarak, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak organ bağışının önemine dikkat çekti. Alişan, "Ben 2005 yılında bütün organlarımı bağışladım ve çok mutluyum, huzurluyum. Lütfen siz de organlarınızı bağışlayın, bir hayat kurtarın" diyerek çağrıda bulundu.

İpek Acar ise, "Bugün sizlere hayati öneme sahip bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Yaşamak güzel ama yaşatmak daha da güzel" diyerek, organ bağışının ülkemizde yeterince yer bulmadığını ifade etti.

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