UNRWA: Cenin Mülteci Kampı Hayalet Şehre Dönüştü

UNRWA'dan Cenin Mülteci Kampı Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze'deki ateşkesin ardından Batı Şeria'da saldırılarını artırarak Cenin Mülteci Kampı'nı "hayalet şehre" dönüştürdüğünü açıkladı. UNRWA, yaptığı yazılı açıklamada, Cenin kentindeki durumun oldukça kritik olduğunu ifade etti.

Cenin Mülteci Kampı'ndaki Durum

İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği son bombardımanlarda, 21 evin havaya uçtuğu, kamptaki büyük bir alanın tamamen yok olduğu belirtildi. Açıklamada, evlerin yıkılmasından önce herhangi bir uyarının yapılmaması, sivillerin hayatını ciddi riske attığına dikkat çekildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Verileri

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, Cenin'de 150 ila 180 arasında evin yıkıldığı ve 20 binden fazla insanın zorla yerinden edildiği belirtildi. Son saldırılar sonucunda 2 yaşındaki Leyla Muhammed Eymen Hatib'in hayatını kaybettiği, bazı sağlık çalışanlarının da yaralandığı bildirildi.

İnsani Kriz ve İnsan Hakları İhlalleri

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (ICHR), İsrail’in Batı Şeria'daki saldırılarının uluslararası toplum tarafından incelenmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, İsrail'in işlediği suçlarla ilgili acil bir soruşturma başlatılması gerektiği vurgulandı.

İsrail Ordusunun Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusunun, 19 Ocak'ta Gazze'de ateşkes sağlandıktan sonra Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarına hız verdiği ifade ediliyor. Cenin kenti ve Mülteci Kampı'na yönelik düzenlenen son saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda bina yerle bir oldu. Ayrıca, Cenin Mülteci Kampı'ndan yaklaşık 3 bin 420 aile zorla yerinden edildi ve İsrail, bölgedeki kontrol noktalarını artırarak bölge sakinlerinin yaşamını zorlaştırdı.