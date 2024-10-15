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UNRWA'dan Gazze'deki Çocuk Felci Aşısı Kampanyasına İnsani Ara Çağrısı

UNRWA, Gazze'de çocuk felci aşısı kampanyasının tamamlanması için insani araya saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:51
UNRWA'dan Gazze'deki Çocuk Felci Aşısı Kampanyasına İnsani Ara Çağrısı

UNRWA'dan Gazze'de Aşı Kampanyasına Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mülcidelere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde devam eden çocuk felci aşısı kampanyasının tamamlanması adına insani araya gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Genel Komiser Lazzarini: "Aşı Olmak Çocuklarımızın Tek Umudu"

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Gazze'de ikinci tur çocuk felci aşısının başladığını duyurdu. Lazzarini, 10 yaş altındaki 93 bin çocuğa aşı yapılacağını belirtti ve taraflara kampanyanın güvenli bir şekilde sürdürülmesi için insani araya saygı gösterilmesi gerektiği çağrısını yaptı.

Aşıların Önemi ve İlk Vaka

Lazzarini, aşıların çocukları virüse karşı korumanın en etkili yolu olduğunu ifade ederek, "Çocuklar için en iyi aşı, ateşkes ve barıştır." şeklinde konuştu. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki ilk çocuk felci vakasının 16 Ağustos'ta tespit edildiğini de hatırlatarak, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile işbirliği içinde 600 binden fazla çocuğu kapsayan bir aşı kampanyasının başlatıldığını belirtti.

Kampanyanın ilk turu 16 Eylül'de sona ermiş ve aşılama oranının %90'a ulaştığı bildirildi. UNRWA, tüm çatışma taraflarının insani durumda hassasiyet göstererek çocukların aşılanmasına katkıda bulunmalarını umuyor.

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