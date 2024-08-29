UNRWA'dan Gazze'deki Saldırılara Dair Çarpıcı Rapor

Gazze'de Devam Eden İnsani Drama

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 212 Birleşmiş Milletler çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM Çalışanlarının Durumu

Filistin resmi ajansı WAFA'nın edindiği bilgilere göre, UNRWA konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, BM kuruluşlarının içlerinde 1.5 milyondan fazla yerinden edilmiş bireyin bulunduğu Gazze'de yaklaşık 464 saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.

İnsani Kriz Kalıcı Hale Geliyor

Yapılan açıklamada, bu saldırıların yanı sıra 563'ten fazla Filistinlinin de hayatını kaybettiği ve yaklaşık 1790 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, saldırılar nedeniyle 600 bin çocuğun okula gidemediği vurgulandı.

Sıhhi Koşullar Alarm Veriyor

Gazze'deki sağlık ve insani koşulların oldukça kötü durumda olduğu, yerinden edilmiş Filistinliler arasında bulaşıcı hastalıkların yayıldığı belirtildi. 10 aydan fazla süredir devam eden saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuk olan can kaybı 40 bini aşarken, insani felaketin boyutları giderek genişliyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, uluslararası toplumu alarma geçirirken, insani yardım çağrıları da giderek artmaktadır.