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UNRWA'dan Gazze Uyarısı: Güvenli Bir Yer Kalmadı

UNRWA, Gazze'de güvenli alan kalmadığını ve halkın ölüm korkusuyla yaşadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 23:38
UNRWA'dan Gazze Uyarısı: Güvenli Bir Yer Kalmadı

UNRWA, Gazze'de Güvenlik Sorunlarına Dikkat Çekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı olarak bilinen UNRWA, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bombardımanlarının devam ettiğini belirterek bölgede güvenli bir alanın kalmadığını ifade etti.

Ölümleri Bekleyen İnsanlar

UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Gazze'de artık güvenli bir yer yok. İnsanlar sanki ölümü bekliyormuş gibi." dedi.

İnsani Alanların Durumu

Wateridge, İsrail'in insani yardım merkezlerini ön cephe biçimine dönüştürdüğünü ve bu nedenle Gazzelilerin cephe çizgisinden sadece birkaç sokak uzakta yaşamak zorunda kaldığını dile getirdi.

Saldırılarda Can Kaybı

UNRWA'nın verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlenen hava saldırılarında çocuklar dahil olmak üzere en az 40 bin 223 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaralananların sayısının ise 92 bin 981'e ulaştığı bildirildi. Bu kayıplar arasında 16 bin 480 çocuk ve 10 bin 980 kadın yer alıyor.

Sivil Altyapının Tahribi

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınması sonucu, sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olduğu bildiriliyor. Ayrıca, enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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