UNRWA: Gazze'de 11 binden fazla kişinin kaldığı 12 tesis hedef alındı

11-16 Eylül saldırılarında okul, sağlık merkezi ve saha ofisi zarar gördü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava ve kara saldırıları sonucu 11-16 Eylül tarihleri arasında 11 binden fazla yerinden edilmiş kişinin barındığı 12 tesisin doğrudan veya dolaylı olarak hedef alındığını açıkladı.

UNRWA raporuna göre, hedef alınan bu tesislerin 9'u okul, 2'si sağlık merkezi olmak üzere toplamda 12 olduğu belirtildi. Raporda ayrıca en az 5 yerinden edilmiş kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı ve Gazze'deki UNRWA saha ofisinin de zarar gördüğü kaydedildi.

Raporda, UNRWA'nın Gazze'deki operasyonlarının güvenlik gerekçeleriyle ciddi oranda azaldığı vurgulandı. Buna paralel olarak, Gazze Vadisi'nin kuzeyindeki tek aktif sağlık merkezinin yoğun saldırılar nedeniyle 13 Eylül tarihinde faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.

UNRWA, Gazze kentinde altyapıda ciddi tahribat yaşandığını ve insani yardımın engellenmesinin kentteki Filistinlilerin hayati kaynaklara erişimini ciddi şekilde zorlaştırdığını vurguladı. Raporda Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine atıf yapılarak, ağustos ortasından bu yana kaydedilen 246 bin 800 yerinden edilme hareketinin neredeyse yarısının "geçen hafta" gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Yerinden edilenlerin sokaklarda veya derme çatma çadırlarda kalarak hayatta kalma mücadelesi verdiği belirtilirken, temmuz ve ağustos aylarında 5 yaş altı çocuklarda 28 bin akut yetersiz beslenme vakasının tespit edildiği; bu sayının 2025'in ilk 6 ayında kaydedilen vakaların toplamından fazla olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde en az 543 yardım görevlisinin öldüğü, bunlardan 304'ünün UNRWA personeli ve 66'sının UNRWA faaliyetlerini destekleyen çalışan olduğu kaydedildi. UNRWA'nın faaliyet gösterdiği 73 barınakta 80 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı aktarıldı.

Son olarak raporda, İsrail ordusunun Gazze'nin yüzde 82'den fazlasını askeri bölgeye çevirdiği ve Gazze Şeridi'ndeki UNRWA tesislerinin yarısından fazlasına tekabül eden en az 197 UNRWA tesisinin İsrail tarafından askeri bölge veya göç uyarısı yapılan alanlarda kaldığı vurgulandı.