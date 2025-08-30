UNRWA: Gazze’de 660 bin çocuk üçüncü yıldır okula gidemiyor

UNRWA: Gazze’de 660 bin çocuk üçüncü yıldır okul dışında

Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA, İsrail’in 23 aydır süren operasyonları nedeniyle Gazze Şeridi’nde 660 bin çocukun üçüncü yıl boyunca okula gidemediğini açıkladı.

Eğitim hakkı ve acil çağrı

UNRWA’nın yazılı açıklamasında, Gazze’deki savaş çocuklara yönelik bir savaştır ve durdurulmalıdır. ifadeleri yer aldı. Kurum ayrıca, Çocuklar her zaman korunmalıdır. vurgusunu yineleyerek, ateşkes çağrısında bulundu ve çocukların okullarına ve hayatlarına dönmelerine izin verilmesini talep etti.

Eğitimde kesinti ve yoksunluk

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, 28 Ağustos’taki açıklamasında işgal altındaki Batı Şeria’da yeni eğitim-öğretim yılının eylül ayı başlarında başlayacağını duyurdu. Bakanlık, Gazze Şeridi’nde yaklaşık 700 bin öğrencinin iki yıllık yoksunluk ve hedef alınma sonucu eğitimlerine ara vermek zorunda kaldığını; 70 bin öğrencinin ise iki akademik yıl boyunca liseye devam edemediğini bildirdi.

Kayıplar ve eğitim personeline yönelik saldırılar

Bakanlığın 7 Ekim 2023 ile 26 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki istatistiklerine göre, savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi’nde 17 bin 85’ten fazla ilk, orta, lise ve 1261’den fazla üniversite öğrencisi öldürüldü; 25 bin 213’ten fazla ilk, orta, lise ve 2 bin 671 üniversite öğrencisi yaralandı.

Aynı dönemde Batı Şeria’da ise İsrail’in yaklaşık 108 ilk, orta, lise ve 35 üniversite öğrencisini öldürdüğü; yaklaşık 739 okul öğrencisini ve 231’den fazla üniversite öğrencisini yaraladığı ve 372 okul ile 413’ten fazla üniversite öğrencisini gözaltına aldığı belirtildi.

Eğitim personelinin hedef alınmasıyla ilgili verilerde ise İsrail’in Gazze’de 739 ilk, orta, lise ve 226 üniversite öğretmenini öldürdüğü; 3.091 ilk, orta, lise ve 1.421’den fazla üniversite personelini yaraladığı kaydedildi. Ayrıca Batı Şeria’da beş okul öğretmeninin öldürüldüğü, yaklaşık 21 kişinin yaralandığı, 182’den fazla kişinin tutuklandığı ve yaklaşık 17 üniversite personelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Salgınlaştırılan insani kriz ve kayıplar

Haberde yer alan değerlendirmede, İsrail’in ABD’nin desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi uygulamaları sürdürdüğü; Uluslararası Adalet Divanı’nın saldırıları durdurma çağrı ve emirlerinin görmezden gelindiği vurgulandı. Soykırım sonucunda 63 bin 371 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 159 bin 835 kişinin yaralandığı, 9 binden fazla kişinin kaybolduğu, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği ve kıtlık nedeniyle 124’ü çocuk olmak üzere 332 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.