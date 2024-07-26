Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

UNRWA: Gazze'de 7 Ekim Sonrası 560'dan Fazla Ölü

UNRWA, Gazze'de 7 Ekim sonrası BM bayrağı altında 560'dan fazla insanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:45
UNRWA: Gazze'de 7 Ekim Sonrası 560'dan Fazla Ölü

UNRWA'dan Kritik Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim tarihinden sonra Gazze'de yaşanan insani krizin boyutlarını gözler önüne serdi.

Ölü Sayısı Artıyor

UNRWA Genel Komiser Yardımcısı Antonio Marie de Meo, Gazze'de BM bayrağı altında 560'tan fazla yerinden edilmiş kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. De Meo, bölgenin durumunu 'harabe' olarak nitelendirerek, bu felaketin çocuklar üzerinde de travmatik etkileri olduğunu ifade etti.

Çocuklar İçin Psikolojik Destek

De Meo, 625 bin çocuğun okula gidemediğine dikkat çekti ve "Tüm BM ortaklarıyla Gazze'deki çocuklara tekrar eğitim verme konusunda kararlıyız" diyerek, önümüzdeki haftadan itibaren çocuklara psikolojik ve sosyal destek sağlamaya başlayacaklarını açıkladı.

Ateşkes ve İhlaller

UNRWA, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki ateşkes için kabul ettiği kararlara rağmen durumun düzelmediğini belirtti. De Meo, uluslararası insancıl hukukun ihlallerine devam edildiğini ve 199 UNRWA personelinin öldüğünü, 190 tesisin ise vurulduğunu kaydetti.

İnsani Yardım Çalışanlarının Güvenliği

De Meo, İsrail'in birçok BM personeline ve insani yardım çalışanlarına vize vermediğini iddia ederek, "UNRWA hakkında yanlış bilgi yayılmaya devam ediyor ve bu meslektaşlarımızı tehlikeye atıyor" dedi. Bunun yanı sıra, İsrail meclisinin UNRWA'yı terör örgütü olarak ilan etme girişimine de değindi.

Siyasi Çözüm İhtiyacı

De Meo, "UNRWA, siyasi çözüm olmadığı için var" diyerek, BM Genel Kurulu'nun yetkisini tehdit eden herhangi bir yasa geçmesini kabul edilemeyeceği konusunda uyarıda bulundu. Gazze için UNRWA'nın tek alternatif olduğunu vurgulayarak, ihtiyaç duyulması halinde hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

UNRWA, BMGK'nin bu eleştirilerine karşı tek sesle hareket etmesini talep etti.

İLGİLİ HABERLER

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

13 saniyede uçurtma uçuran çocuk resimleri arasındaki 3 farkı bulanın IQ'su en az 130!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Altın fiyatları uçuşa geçti! O tarihte rekorun rekoru geliyor!

Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye müjde! 40.000 TL kredi çıktı!

Günde bir kaşık yemek kolestrolü yok ediyor! İlaçları bıraktıran kür!

13 saniyede uçurtma uçuran çocuk resimleri arasındaki 3 farkı bulanın IQ'su en az 130!

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor