UNRWA: Gazze'de 7 Ekim Sonrası 560'dan Fazla Ölü

UNRWA'dan Kritik Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim tarihinden sonra Gazze'de yaşanan insani krizin boyutlarını gözler önüne serdi.

Ölü Sayısı Artıyor

UNRWA Genel Komiser Yardımcısı Antonio Marie de Meo, Gazze'de BM bayrağı altında 560'tan fazla yerinden edilmiş kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. De Meo, bölgenin durumunu 'harabe' olarak nitelendirerek, bu felaketin çocuklar üzerinde de travmatik etkileri olduğunu ifade etti.

Çocuklar İçin Psikolojik Destek

De Meo, 625 bin çocuğun okula gidemediğine dikkat çekti ve "Tüm BM ortaklarıyla Gazze'deki çocuklara tekrar eğitim verme konusunda kararlıyız" diyerek, önümüzdeki haftadan itibaren çocuklara psikolojik ve sosyal destek sağlamaya başlayacaklarını açıkladı.

Ateşkes ve İhlaller

UNRWA, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki ateşkes için kabul ettiği kararlara rağmen durumun düzelmediğini belirtti. De Meo, uluslararası insancıl hukukun ihlallerine devam edildiğini ve 199 UNRWA personelinin öldüğünü, 190 tesisin ise vurulduğunu kaydetti.

İnsani Yardım Çalışanlarının Güvenliği

De Meo, İsrail'in birçok BM personeline ve insani yardım çalışanlarına vize vermediğini iddia ederek, "UNRWA hakkında yanlış bilgi yayılmaya devam ediyor ve bu meslektaşlarımızı tehlikeye atıyor" dedi. Bunun yanı sıra, İsrail meclisinin UNRWA'yı terör örgütü olarak ilan etme girişimine de değindi.

Siyasi Çözüm İhtiyacı

De Meo, "UNRWA, siyasi çözüm olmadığı için var" diyerek, BM Genel Kurulu'nun yetkisini tehdit eden herhangi bir yasa geçmesini kabul edilemeyeceği konusunda uyarıda bulundu. Gazze için UNRWA'nın tek alternatif olduğunu vurgulayarak, ihtiyaç duyulması halinde hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

UNRWA, BMGK'nin bu eleştirilerine karşı tek sesle hareket etmesini talep etti.