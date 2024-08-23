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UNRWA: Gazze'de Çocuk Felcine Karşı Acil Aşılama Çağrısı

UNRWA, Gazze'de 10 yaş altındaki çocukların çocuk felcine karşı aşılanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:25
UNRWA: Gazze'de Çocuk Felcine Karşı Acil Aşılama Çağrısı

UNRWA'dan Acil Aşılama Uyarısı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakalarının artması üzerine endişelerini dile getirdi. Genel Komiser Philippe Lazzarini, "Çocuk felci virüsü, Filistinli ve İsrailli çocuklar arasında ayrım yapmayacak. İnsani arayı geciktirmek, virüsün yayılma riskini artırır," dedi.

İlk Vaka Tespit Edildi

25 yıl aradan sonra, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze'de 10 aylık bir çocuğun çocuk felci nedeniyle felç geçirdiğini doğruladı. Lazzarini, "Etkili aşılamalar için 10 yaş altındaki tüm çocukların aşılanması gerekiyor," uyarısında bulundu.

Aşı Çalışmaları ve İnsani Kriz

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar sonrası, UNRWA mobil sağlık ekipleri aracılığıyla yaklaşık %80'lik aşı oranına ulaştı. Ancak, Gazze'de su, gıda ve hijyen malzemesi eksiklikleri halkı zor durumda bırakmakta.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta tespit edilen ilk çocuk felci vakasından sonra, henüz tespit edilmemiş birçok vaka olabileceğine dikkat çekti. Bakan Macid Ebu Ramazan, "Virüsle bulaşan her 200 vakadan birinin çocuk felci belirti gösteriyor," dedi.

Çatışmaların Ciddi Sonuçları

İsrail'in saldırıları esnasında en az 40 bin kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 93 binin üzerinde. Çatışmalar, hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil altyapıyı da tahrip ediyor.

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