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UNRWA: Gazze'de Günlük Acı ve Eziyet Korkunç Bir Standart Haline Geldi

UNRWA, Gazze'deki insanlık dramını gözler önüne serdi; acı ve eziyetin günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:12
UNRWA: Gazze'de Günlük Acı ve Eziyet Korkunç Bir Standart Haline Geldi

UNRWA'dan Gazze'deki Duruma Dikkat Çekildi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, Gazze'deki insani durumun korkunç bir hal aldığını açıkladı. Wateridge, İsrail'in devam eden saldırılarının bölgede günlük acı ve eziyetin nasıl bir standart haline geldiğini vurguladı.

İnsanların Hayati Tehdit Altında

Wateridge, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu. Saldırılar sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, olay yerindeki enkaz altında hala insanların bulunduğuna dikkat çekti.

Gazze'nin Sağlık Durumu Kritik

UNRWA yetkilisi, Gazze'deki hastanelerin kötü durumda olduğunu ve yeterli hizmet sunamadığını belirtti. Birçok kişinin tedavi edilebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydeden Wateridge, Gazze'nin dünya genelinde kişi başına en fazla ampüte çocuk sayısına sahip olduğunun altını çizdi.

İnsani İhtiyaçlar Her Zamankinden Daha Fazla

Gazze'deki çoğu insanın çadırlar veya derme çatma barınaklarda yaşamak zorunda kaldığını belirten Wateridge, insanları koruyacak uygun bir barınağın bulunmadığına dikkat çekti. Son 4 ayda yaklaşık 19 bin çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisini veren Wateridge, bu durumun yılın başındaki yetersiz beslenme vakalarının neredeyse iki katına ulaştığını ifade etti.

Gazze'deki mevcut durumun her zamankinden daha kötü olduğunu vurgulayan Wateridge, insanların gıda, temiz su, ilaç ve sanitasyon gibi temel ihtiyaçlarının acilen karşılanması gerektiğini söyledi.

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