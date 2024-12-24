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UNRWA: Gazze'de Her Saat Başında Bir Çocuk Hayatını Kaybediyor

UNRWA, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de her saat başı bir çocuğun öldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:30
UNRWA: Gazze'de Her Saat Başında Bir Çocuk Hayatını Kaybediyor

UNRWA'dan Çarpıcı Açıklama

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Gazze Şeridi'nde her saat başı bir çocuğun öldüğünü bildirdi. Bu açıklama, bölgede yaşanan insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Şok Edici Rakamlar

UNRWA'nın yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan bir rapora atıfta bulunuldu. Rapora göre, savaşın başlamasından bu yana 14 bin 500 çocuk yaşamını yitirdi.

Çocukların Geleceği Tehlikede

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde çocukların öldürülmesinin hiçbir haklı gerekçesi olmadığı vurgulandı. "Her saat başı bir çocuk öldürülüyor. Bunlar sadece rakam değil, kısaltılan hayatlardır" ifadesiyle, bu trajedinin insan boyutuna dikkat çekildi.

Hayatta Kalanlar İçin Zorlu Yaşam

Hayatta kalan çocukların çoğu, fiziksel veya psikolojik yaralar almış durumda. Açıklamada, Gazze'deki çocukların her gün enkaza dönüşen ortamda zaman geçirdiği ve eğitimden yoksun kaldıkları ifade edildi. Bu durum, çocukların geleceklerini ve umutlarını büyük ölçüde kaybetmelerine neden oluyor.

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