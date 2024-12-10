UNRWA: Gazze'deki Acılar İnsan Haklarına İnancı Sarsıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde yaşanan acıların boyutunun pek çok kişinin insan haklarına olan inancını sarsma tehlikesi taşıdığına dikkat çekti.

UNRWA, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu hatırlattı. Açıklamada, "Gazze'nin geçen yıl tanık olduğu acıların boyutu, birçok kişinin insan haklarına olan inancını sarstı" ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki insanların mahrum kaldığı hakların, bireylerin korunmasını güvence altına almayı hedefleyen temel haklar olduğu vurgulandı. UNRWA, Gazze'deki bu haklara saygı gösterilmesinin önemine değindi ve evrensel insan haklarının, tüm bireylerin onurlu, güvenli, eşit ve özgürlük içinde yaşayabileceği bir dünyaya ulaşmanın en iyi güvencesi olduğuna işaret etti.

İnsan haklarını koruma ve geliştirme sorumluluğunun herkes tarafından paylaşıldığının altı çizildi. UNRWA, bu bağlamda, insan haklarına, onura saygı duyulması ve bu hakların herkes için garanti altına alınması amacıyla ortak bir gelecek inşa etme yükümlülüğüne vurgu yaptı.

UNRWA ayrıca, Gazze Şeridi'nde acilen ateşkese varılması gerektiğini yineledi.

İsrail’in Gazze'yi İşgali ve Son Gelişmeler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, 7 Ekim 2023 tarihinde başladı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Mescid-i Aksa'nın da aralarında bulunduğu kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 1200 İsrail vatandaşının hayatını kaybettiği, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık olarak 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplamda 44 bin 786 Filistinli hayatını kaybetti, 106 bin 188 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil altyapı da hedef alındı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te verilen 4 günlük insani ara, daha sonra 3 gün daha uzatılarak 81 İsrailli ve 240 Filistinli esirin karşılıklı olarak serbest bırakılmasıyla sonuçlandı. Buna karşın, İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'de de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistinliler arasında gerginlik artarak devam etmektedir.