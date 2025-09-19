UNRWA: Gazze’den güneye göçün maliyeti 3 bin 180 dolar

Ajans, maliyet ve engelleri açıkladı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze kentinden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmenin toplam maliyetinin 3 bin 180 dolar olduğunu duyurdu.

Ajansın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, göç maliyetinin kalemleri şu şekilde sıralandı: ulaşım masrafı 1000 dolar, bir aile çadırı satın almak 2000 dolar ve çadırın kurulacağı araziyi kiralamak 180 dolar.

Açıklamada, bu durumun İsrail’in ablukası nedeniyle yaklaşık 7 aydır yakıt kıtlığı yaşanması ve UNRWA’ya ait sığınma merkezlerine yapılan yardımların engellenmesi nedeniyle ortaya çıktığı vurgulandı. Ayrıca, alanların aşırı kalabalık olduğu ve savaşın neredeyse iki yılı geride bırakmasının ardından çadır kurulacak yer bulmanın zorlaştığı ifade edildi.

UNRWA, ayrıca Gazze’deki Filistinlilerin hiçbir şekilde gelir elde edemediğini belirtti.

UNRWA’nın rolü ve İsrail’in iddiaları

1950’den bu yana BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımlar sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek veriyor.

Açıklamada, UNRWA tesislerinin zaman içinde defalarca İsrail tarafından vurulduğu ve tonlarca gıda ile ilacın yok edildiği hatırlatıldı.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlattı. İsrail, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savundu. Bu iddiaları takiben, UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısı 28 Ekim’de İsrail Meclisi'nden (Knesset) geçirildi.

Öte yandan, İsrail ordusunun son haftalarda Gazze kentindeki konut kuleleri ve apartmanları yoğun şekilde bombalayarak Filistinlileri güneye göçe zorlamayı amaçlayan bir politika izlediği bildiriliyor.