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UNRWA: Gazze'nin Güneyinde 75 Bin Filistinli Zorla Göç Ediyor

İsrail'in tahliye kararları sonrası Gazze'nin güneyinde 75 binden fazla Filistinli göç etmek zorunda kaldı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 14:52
UNRWA: Gazze'nin Güneyinde 75 Bin Filistinli Zorla Göç Ediyor

UNRWA: Gazze'nin Güneyinde Zorunlu Göç Krizi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in son tahliye kararının ardından Gazze'nin güneyinde 75 binden fazla Filistinlinin göç ettiğini duyurdu.

Han Yunus'ta Göç Hareketliliği

İsrail’in, Gazze’nin Han Yunus kentinin doğusundaki sakinlerine yönelik tahliye uyarısıyla birlikte, birçok Gazzeli aile kentin batı bölümlerine doğru hareket ediyor. Lazzarini, sosyal medyada paylaştığı görüntüler aracılığıyla bu kitlesel göçü belgeledi ve “Filistin halkının sonu gelmeyen göç hikayesi devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Filistin Halkının Zor Durumu

Filistin halkının, yıllar boyunca savaş ve çatışmalara maruz kaldığını belirten Lazzarini, söz konusu tahliye kararları sonrasında yalnızca son günlerde 75 binden fazla kişinin yerinden edildiğini vurguladı. Açıklamasında, “Bazıları sadece çocuklarını taşırken, diğerleri yalnızca küçük bir çantayla hayatlarını taşıyor. Ailelerle dolup taşan sığınaklara doğru yola çıkıyorlar. Her şeylerini kaybettiler ve acil ihtiyaçları var.” ifadesini kullanarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Han Yunus'ta Yeniden Zorunlu Göç Dalgası

İsrail ordusunun yeniden kara saldırılarına başlaması sonucunda, Han Yunus'un doğusunda yeni bir zorunlu göç dalgası ortaya çıkıyor. Daha önce 10'a yakın mahallenin tahliye edilmesini talep eden İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 8 Ağustos'ta daha geniş bir alanın daha tahliye edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Bugün, Han Yunus'ta “İsrail’e yönelik füze saldırıları ve terör eylemleri için kullanıldığını” iddia ettiği bir bölgenin daha boşaltılması talebinde bulundu.

İsrail'in Han Yunus'un doğu bölgelerine yönelik yoğun saldırıları günlerdir devam ediyor, bu durum uluslararası kamuoyunda endişeleri artırıyor.

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