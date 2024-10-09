UNRWA Genel Komiseri: Gazze'nin Kuzeyinde 400 Bin Kişi Mağdur

Gazze'nin Kuzeyinde 400 Bin Mağdur

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ciddi bir insani kriz yaşandığını duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, İsrail makamlarının son tahliye emirlerinin, bu bölgede yaşayan sayısı 400 bini bulan insanı tekrar göç etmeye zorladığını ifade etti.

Güvenli Alan Yok

Lazzarini, Gazze'deki insanların güvenli bir yere gitme imkanı bulamadığını vurgulayarak, "Halk, göç edebilmek için güvenli bir yer bulmanın imkansızlığını biliyor," dedi. Ayrıca, yeniden göç etme düşüncesinin kabul görmediğine dikkat çekti.

Açlık ve Temel İhtiyaçlar

Bölgedeki temel ihtiyaçların neredeyse hiç bulunmadığını belirten Lazzarini, açlığın hızla yayıldığını ve derinleştiğini bildirdi. Bu durumun çocuklar için yapılacak olan çocuk felci kampanyasına da tehdit oluşturduğunu ifade etti. "Çocuklar her zaman olduğu gibi en büyük acıyı çekenlerdir," dedi.

Ateşkes Çağrısı

Lazzarini, Gazze'de derhal bir ateşkes çağrısında bulunarak, "Çocuklar daha iyi bir geleceği hak ediyor," sözleriyle durumu özetledi.