DOLAR
34,26 0,01%
EURO
37,57 0,28%
ALTIN
2.877,62 0,24%
BITCOIN
2.127.708,09 0,38%

UNRWA Genel Komiseri: Gazze'nin Kuzeyinde 400 Bin Kişi Mağdur

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'nin kuzeyindeki insan manzarasını paylaştı; 400 bin kişi mahsur durumda.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:32
UNRWA Genel Komiseri: Gazze'nin Kuzeyinde 400 Bin Kişi Mağdur

Gazze'nin Kuzeyinde 400 Bin Mağdur

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ciddi bir insani kriz yaşandığını duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, İsrail makamlarının son tahliye emirlerinin, bu bölgede yaşayan sayısı 400 bini bulan insanı tekrar göç etmeye zorladığını ifade etti.

Güvenli Alan Yok

Lazzarini, Gazze'deki insanların güvenli bir yere gitme imkanı bulamadığını vurgulayarak, "Halk, göç edebilmek için güvenli bir yer bulmanın imkansızlığını biliyor," dedi. Ayrıca, yeniden göç etme düşüncesinin kabul görmediğine dikkat çekti.

Açlık ve Temel İhtiyaçlar

Bölgedeki temel ihtiyaçların neredeyse hiç bulunmadığını belirten Lazzarini, açlığın hızla yayıldığını ve derinleştiğini bildirdi. Bu durumun çocuklar için yapılacak olan çocuk felci kampanyasına da tehdit oluşturduğunu ifade etti. "Çocuklar her zaman olduğu gibi en büyük acıyı çekenlerdir," dedi.

Ateşkes Çağrısı

Lazzarini, Gazze'de derhal bir ateşkes çağrısında bulunarak, "Çocuklar daha iyi bir geleceği hak ediyor," sözleriyle durumu özetledi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Yıldır Unutulmaz: Ankara Garı Terör Saldırısı
2
TİHEK, Seçim Sonrası Depremzedeleri Çıkaran Belediyeye Cezai İşlem Yaptı
3
Fransız Yazar Patrick Pasin'den Stoltenberg'e Dava
4
Haydarpaşa Garı Yangın Güvenliği İçin Yeni Proje Hazırlandı
5
ABD, Joshua Mast'ın Görevine Devam Edecek
6
Doğu Karadeniz'de Madencilik Faaliyetleri Artabilir
7
Alper Gezeravcı İtalya'da Uzay Deneyimlerini Paylaşıyor

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz