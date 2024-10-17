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UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Önemli Açıklama: 'Haberler Yanlış'

UNRWA Genel Komiseri, İsrail kaynaklarındaki dezenformasyon iddialarını yalanladı ve ilgili personelin hayatta olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 23:58
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Önemli Açıklama: 'Haberler Yanlış'

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail Kaynaklarındaki İddiaları Yalanladı

Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım eden kurumu UNRWA'nın Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail kaynaklarında yer alan iddiaların yanlış olduğunu açıkladı. Bu iddialara göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın yanında bir UNRWA çalışanının "öldüğü" belirtilmişti.

Önemli Açıklamalar

Lazzarini, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bu tür asılsız bilgilerin UNRWA ve çalışanlarının itibarına zarar vermek amacıyla yayıldığını ifade etti. Bugün, hem sosyal medyada hem de İsrail basınında yer alan haberlerin, bir UNRWA çalışanının Gazze'de Hamas lideriyle birlikte "öldürüldüğüne" dair olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda Lazzarini, "UNRWA personelinin hayatta olduğunu ve şu anda Mısır'da yaşamakta olduğunu teyit ederim" dedi. Ayrıca, dezenformasyon kampanyalarına bir son verilmesi gerektiğini vurguladı: "Dezenformasyon kampanyalarına son vermenin zamanı geldi."

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