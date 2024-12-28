UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de Bebekler Soğuktan Ölüm Riskinde

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki insani krize dair yaptığı açıklamada, "Gazze'de bebekler soğuk hava ve barınacak yer eksikliği nedeniyle donarak ölüyor" dedi.

Lazzarini, İsrail ordusunun 14 aydır Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıların ardından yaşanan insani krizin toplum üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkilere dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Gazze'deki Filistinlilerin kış aylarında ihtiyaç duyduğu battaniye, şilte ve kışlık malzemelerin bölgeye girişine aylardır onay verilmediğini vurguladı.

Lazzarini, zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren Gazze sakinlerine acil ateşkes çağrısında bulunarak, kış mevsimi için gerekli temel malzemelerin bölgeye derhal ulaştırılması gerektiğini ifade etti. Kumaş ve naylondan yapılmış derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler, soğuk hava nedeniyle kıyafet ve yatak gibi temel yaşam gereksinimlerinin eksikliğiyle mücadele ediyor.

Son günlerde Gazze Şeridi'nde, 5 günde 4'ü bebek olmak üzere 5 Filistinlinin soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Bu durum, Gazze’de yaşanan insani krizin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.