UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: İsrail'in Kararı Filistinlileri Mağdur Ediyor

UNRWA'nın Faaliyetlerine Yönelik Tehditler

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Meclisi'nin ajansın faaliyetlerini durdurmasına yönelik yasa tasarısının onaylanmasının Filistin halkını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Hayat Kurtarıcı Hizmetlerden Mahrumiyet

Lazzarini, Associated Press'e verdiği mülakatta, bu kararnamenin "nihayetinde Filistinlileri hedef aldığını" belirtti ve şöyle konuştu: "(Karar) Filistinlileri işlevsel bir hayat kurtarıcı hizmetten, eğitimden ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmaktadır."

İstikrarsızlık Endişesi

UNRWA'nın işlevlerini 3 ay içinde durdurmasının, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de istikrarsızlığı daha da artıracağına dikkat çeken Lazzarini, "Gazze'de daha fazla insanın ölmesi anlamına gelir." dedi.

Alternatif Çözümler Arayışı

Lazzarini, UNRWA'nın faaliyetlerine devam edebilmek için "yaratıcı alternatifler" aradıklarını belirtirken, kararın geri çekilmesi veya 3 aylık sürenin uzatılması için İsrail'e çağrıda bulunulduğunu söyledi. Ayrıca, yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından İsrailli yetkililerin UNRWA ile resmi iletişime geçmediğine dikkat çekti.

Çocukların Geleceği Tehlikede

Gazze'de her iki kişiden birinin 18 yaşın altında travma yaşamış çocuklar olduğunu hatırlatan Lazzarini, "UNRWA'nın işlevsiz olması bu çocuklara hiçbir geleceklerinin olmayacağını söylemektir." yorumunu yaptı.

İsrail'in UNRWA Karşıtı Tutumu

İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü faaliyetleri sona erdirecek yasa tasarısını kabul etti. Ayrıca, İsrail hükümeti, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı bir karalama kampanyası başlattı. Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan ajansın 14 elemanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" savı ile ajansın kapatılması gerektiğini öne sürdü. 30 bin çalışana sahip UNRWA, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında destek sunarken, Tel Aviv yönetimi, ajansın kapatılması için kampanya yürütmeye devam ediyor.