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UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Katar'daki Filistin Okulu'nu Ziyaret Etti

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Doha'daki Filistin Okulu'nda Gazze'den tahliye edilen çocuklarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:06
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Katar'daki Filistin Okulu'nu Ziyaret Etti

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'nin Önemli Ziyareti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Katar'ın başkenti Doha'da yeni bir ziyaret gerçekleştirdi. Lazzarini, bu ziyaretinde Gazze'den tahliye edilen çocukların da bulunduğu Filistin Okulunu gezdi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Lazzarini'nin Doha'daki Filistin Okulu'na yaptığı ziyarette, Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Lulva el-Hatır da eşlik etti. Ziyareti hakkında X sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Lazzarini, "Bu sabah, Lulva el-Hatır ile birlikte Doha’daki Filistin Okulu’na çok özel bir ziyaret gerçekleştirdik. Burada, aralarında Gazze'den tahliye edilen çocukların da bulunduğu ilham verici kız ve erkeklerle tanıştık. Bu okulda, tüm çocukların hak ettiği gibi öğreniyor ve geleceklerini hayal edebiliyorlar. Gazze'den gelen bu çocuklar, hayatlarını sonsuza dek değiştiren bir savaşın acılarından iyileşme fırsatı buluyorlar." ifadelerine yer verdi.

Eğitimdeki Kayıplar Vurgulandı

Lulva el-Hatır, Lazzarini ile birlikte okul ziyaretinde bulunarak, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın diğer çocukları eğitim hakkından yararlanırken, ne yazık ki Gazze’deki soykırım hâlâ devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. El-Hatır, Gazze’de eğitimin karşı karşıya olduğu zorluklara dair bazı çarpıcı veriler paylaştı: "Gazze'de 658.000 öğrenci eğitim hizmetlerinden mahrum, 11.714 öğrenci ve 463 öğretmen hayatını kaybetti, 18.815 öğrenci ve 2.513 öğretmen yaralandı; bazıları uzuvlarını kaybetti, 564 okuldan 493’ü yıkıldı, 35 üniversite tahrip edildi."

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)...

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini (solda), Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'den tahliye edilen çocukların da yer aldığı Filistin Okulu'nu ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)...

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini (solda), Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'den tahliye edilen çocukların da yer aldığı Filistin Okulu'nu ziyaret etti.

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