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UNRWA Genel Komiseri: Üye Ülkeler Müdahale Etmezse UNRWA Çöker

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, üye ülkeleri müdahaleye çağırdı, aksi halde milyonlarca Filistinli kaos içine girecek uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 20:39
UNRWA Genel Komiseri: Üye Ülkeler Müdahale Etmezse UNRWA Çöker

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini Uyardı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Üye ülkeler müdahale etmezse, UNRWA çöker. Bu da milyonlarca Filistinliyi kaosa iter." şeklinde bir uyarıda bulundu.

BM Genel Kurulu'nda Önemli Toplantı

Bu konu, 193 üyeden oluşan BM Genel Kurulu'nda yapılan oturumda ele alındı. Oturumun açılışında konuşan BM 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, tüm üye ülkelerin uluslararası hukuka ve BM kararlarına uyması gerektiğini vurguladı. Yang, İsrail hükümetine, uluslararası yasal yükümlülüklerini yerine getirme ve UNRWA'nın görevini yerine getirmesine izin verme çağrısında bulundu.

Gazze'deki Durumun Ciddiyeti

Lazzarini, Gazze'de savaşın başından bu yana İsrailli yetkililerin hedefinin UNRWA'yı dağıtmak olduğunu ifade etti ve İsrailli yetkililerin bu çabalarının Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme haklarını da tehdit ettiğini dile getirdi. UNRWA'nın son bir yıl içindeki hizmetlerinin, Gazze halkı için bir yaşam kaynağı haline geldiğini belirtti.

Ekonomik Kriz ve Şiddet Olayları

UNRWA Genel Komiseri, Batı Şeria'da da yükselen şiddet ve yerleşimci saldırılar nedeniyle durumun her geçen gün kötüleştiğini, Filistinlilerin askeri baskınlar ve altyapı yok edici uygulamalarla cezalandırıldığını vurguladı.

UNRWA'nın Geleceği ve Üye Ülkelere Çağrı

Lazzarini, üye devletlere Filistinli mültecileri ve UNRWA'yı desteklemeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, UNRWA'nın dağıtılmasının Filistinli mültecilerin statülerini ortadan kaldırmayacağını, ancak ajansın yokluğunun mültecilerin yaşamları üzerinde ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Lazzarini, üye ülkelerin UNRWA'ya yönelik fonları sürdürmelerini ve ajansın önemini savunmalarını istedi. "Bu, çok taraflı sistemin kalbini savunmak anlamına gelir," diyerek konuşmasını tamamladı.

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