UNRWA Genel Komiserinden Kritik Uyarı: 'Operasyon Kısıtlamaları Ateşkesi Tehdit Ediyor'

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Filistin halkının tüm hayatları boyunca güven duyduğu UNRWA'ya yöneldiğini belirterek, "Ajansın operasyonlarının kısıtlanması ateşkesi baltalar" uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda, İsrail Meclisi'nde kabul edilen UNRWA'ya ilişkin yasalar ve Ajansın geleceği ele alındı. Lazzarini, UNRWA'nın Gazze'deki en büyük BM varlığı olarak 13 bin personel ve 300 tesisiyle faaliyet gösterdiğine dikkat çekti.

Ajansın harabe içerisindeki bir nüfusa destek sağlamak ve ateşkesi sürdürebilmek açısından kritik bir role sahip olduğunu vurgulayan Lazzarini, "İsrail Meclisi'nde kabul edilen yasaların yürürlüğe girmesi durumunda, 2 gün içinde işgal altındaki Filistin topraklarındaki operasyonlarımız felç olacak. Milyonlarca Filistinlinin kaderi, ateşkes ve kalıcı barış ile güvenlik sağlayacak siyasi çözüm umutları tehlike altında" şeklinde konuştu.

Lazzarini, Filistinlilerin UNRWA gibi kurumlara yöneldiğini ifade ederek, "Bu süreçte Ajansın operasyonlarının kısıtlanması ateşkesi baltalar ve Gazze'nin toparlanma sürecini sabote eder" dedi. Ayrıca, İsrail yasalarının tam uygulanmasının Gazze'de büyük bir felakete yol açacağına ve bu durumun uluslararası insani müdahaleyi tehlikeye atacağına dikkat çekti.

Lazzarini, UNRWA'nın sağladığı yardımların yarısının gıda ve tıbbi danışmanlık gibi kritik hizmetler olduğunu belirtti ve "Filistinliler, UNRWA'yı tanıyor ve ona güveniyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca yasanın uygulanmasına karşı çıkmanın, hem UNRWA personeli hem de hizmetlerin sürekliliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, Gazze'deki durumun uzun yıllar süren savaşların olduğu Suriye manzaralarını hatırlattığını dile getirerek, bu bölgedeki durumun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Egeland, Gazze'de çocukların önümüzdeki 20 yıl boyunca tehlikeli ortamlarda oynamak zorunda kalacağını ve uluslararası hukukun evrensel ilkelerinin tamamen ihlal edildiğini belirtti. Bu süreçte insani yardım gruplarının karşılaştığı zorluklara rağmen yardım çabalarını sürdürme gayretini de dile getirerek, BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulması için tüm enerjisini kullanması gerektiğinin altını çizdi.