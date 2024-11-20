UNRWA Komiseri Lazzarini: Gazze, Çocuklar İçin Mezarlığa Dönüştü

UNRWA Genel Komiseri'nden Çarpıcı Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin çocuklar için adeta bir mezarlığa dönüştüğünü duyurdu.

Lazzarini, Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda, Filistinli çocukların içinde bulunduğu zorlu durumu vurguladı. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak, uluslararası toplumun bu sözleşmeyle çocukların haklarına saygı gösterme ve destekleme taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.

Buna rağmen, Lazzarini, Filistinli çocukların haklarının her gün ihlal edildiğini ifade etti. Gazze'deki çocukların yaşadığı trajediyi şu sözlerle özetledi:

"Gazze çocuklar için mezarlığa dönüştü. Öldürüldüler, yaralandılar, zorla yerlerinden oldular, güvenlikten, öğrenimden ve oyun oynamaktan mahrumlar. Çocuklukları çalındı ve bir öğrenim yılını daha kaybederek kayıp bir nesil olma yolunda ilerliyorlar."

Batı Şeria'daki Durum

7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da çocuklar için koşullar oldukça zor. Lazzarini, İsrail güçlerinin bu süreçte 170'ten fazla çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'ye yönelik saldırılarda, 7 Ekim'den bu yana toplam 43 bin 985 Filistinli yaşamını yitirdi. Ölülerin arasında, 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın bulunuyor. Bu saldırılar sonucunda, Gazze'de 35 binden fazla çocuk da ebeveynini veya en az birini kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.