UNRWA Komiseri Lazzarini: Gazze'de Ateşkes Yalnızca Başlangıç

UNRWA Komiseri Lazzarini, Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de geçici ateşkesin sadece bir başlangıç noktası olduğunu ifade etti. Lazzarini, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen kapalı oturumun ardından BM binasında düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

İsrail'in Yasa Tasarısı Tehdit Oluşturuyor

Lazzarini, İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Filistin topraklarında UNRWA'nın faaliyetlerini sonlandırmayı öngören yasasının iki hafta içinde yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, bu yasanın uygulanmasının Gazze için felaket olacağını vurguladı. Uluslararası insani yardımların ciddi şekilde zayıflayacağını ve bu durumun mevcut korkunç yaşam koşullarını daha da kötüleştireceğini belirtti.

Ateşkesin Sonrası ve UNRWA'nın Rolü

Lazzarini, Gazze'de ateşkesin sadece bir başlangıç olduğunu dile getirerek, bu aşamadan sonra atılacak adımların kritik önem taşıdığını kaydetti. UNRWA olarak, uluslararası insani müdahaleyi desteklemek amacıyla yardımları artırmaya ve Gazze'nin toparlanma sürecinde eğitim ile sağlık hizmetlerini sağlamaya kararlı olduklarını iletti.

Ateşkes ve UNRWA'nın Dağıtılması

UNRWA'nın personelinin ve hizmetlerinin Gazze'nin toplumsal dokusuyla sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten Lazzarini, UNRWA'nın dağıtılmasının ateşkes anlaşmasını baltalayacağı ve Gazze'nin toparlanmasını engelleyeceği uyarısında bulundu. Ayrıca, İsrail hükümetinin ve bağlantılı sivil toplum kuruluşlarının UNRWA'ya karşı yürüttüğü küresel dezenformasyon kampanyasına dikkat çekti.

Çocukların Geleceği ve Mali Kriz

Gazze'deki 650 bin çocuğun derin bir travma yaşadığını ifade eden Lazzarini, eğitimin yeniden başlatılmasının gelecekteki Filistin Devleti için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, UNRWA'nın mali krizinin de ajans için büyük bir risk oluşturduğunu belirterek, bazı kilit bağışçı ülkelerin katkılarını azaltmasının etkileri hakkında uyarıda bulundu.

BMGK Üyelerine Üç Talep

Lazzarini, BM Güvenlik Konseyi üyelerinden üç talepte bulundu: İsrail Meclisi yasasının uygulanmasının engellenmesi, UNRWA'nın eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin sağlayıcısı olarak görevlendirilmesini içeren bir siyasi yol haritası oluşturulması ve mali krizin ajansın hayat kurtaran çalışmalarını sona erdirmesinin önlenmesi.