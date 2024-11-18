UNRWA Komiseri Lazzarini, Gazze için 'Siyasi İrade' Çağrısında Bulundu

UNRWA Komiseri Lazzarini'den Ciddi Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de artan açlık ve yaklaşan kıtlığı önlemek için siyasi iradeye ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Lazzarini, Cenevre'de düzenlenen UNRWA ile ilgili Danışma Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere bulunan İspanya Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Genel Sekreteri ve İcra Direktörü Anton Leis ile basın toplantısı düzenledi.

UNRWA'nın Geleceği Tehlikede

Lazzarini, İsrail Meclisi'nin (Knesset), 28 Ekim'de UNRWA'nın faaliyetlerine son vermeyi öngören yasa tasarısını kabul ettiğini hatırlatırken, bu tasarının hayata geçmesinin önlenmesi gerektiğini ifade etti. UNRWA'nın alternatifinin olmadığını vurgulayan Lazzarini, ülkelerin İsrail'in bu kararına karşı durması gerektiğini belirtti.

Lazzarini, "UNRWA olarak, diğer BM kuruluşlarına kıyasla yeri doldurulamaz durumdayız çünkü Gazze'deki gibi kamu hizmetleri sunan bir BM kuruluşu yok," dedi. Ajansın faaliyetlerinin sonlandırılmasının, Filistinlilerin mülteci statüsünden çıkarılmasını amaçladığını ifade eden Lazzarini, bunun hem Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme özlemini baltaladığını hem de uluslararası toplumun iki devletli çözüm çabalarını zayıflattığını kaydetti.

İnsani Kriz ve Kış Hazırlıkları

Lazzarini, UNRWA'nın faaliyetlerinin sonlandırılmasıyla ilgili BM sistemi içinde bir B planı olmadığını belirtirken, "Çünkü BM sisteminde aynı faaliyetleri sürdürebilen başka bir ajans yok," şeklinde konuştu. UNRWA çalışanlarının korku ve panik içinde olduklarını ifade eden Lazzarini, İsrail ordusunun UNRWA çalışanlarına baskı yaptığını da vurguladı.

G20 Zirvesi'nde Gazze'ye öncelik verilmesi çağrısında bulunan Lazzarini, Gazze'deki açlık krizinin insan yapımı olduğunu ve siyasi iradenin şart olduğunu yineledi. Ayrıca, BM'nin ABD ile birlikte Knesset'te geçen yasanın etkilerini tartıştığını belirtti.

İspanya'dan Destek

Toplantıda söz alan Leis, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısının kabulüyle birlikte karmaşık bir durumun ortaya çıktığını ifade etti. UNRWA'nın Orta Doğu'daki 6 milyon Filistinli mülteciye destek sağladığını ve İspanya olarak bu kuruluşa destek vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Leis, "Çatışmaya siyasi bir çözüm bulunmaması nedeniyle UNRWA'nın yeri doldurulamaz çünkü tüm bu insanlar sağlık, eğitim veya sosyal hizmetler için UNRWA'dan yardım bekliyor," şeklinde konuştu. Kış mevsiminin gelmesiyle Gazze'ye yardım ulaştırma konusundaki endişelerinin arttığını vurgulayan Leis, Gazze'deki çocukların neredeyse iki akademik yıl boyunca eğitimsiz kalmalarının kaygı verici olduğunu dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.