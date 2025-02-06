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UNRWA, Lübnan'daki Faaliyetleri İçin Acil Destek Talep Etti

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Lübnan'daki Filistinli mülteciler için acil destek gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:21
UNRWA, Lübnan'daki Faaliyetleri İçin Acil Destek Talep Etti

UNRWA, Lübnan'daki Faaliyetleri İçin Destek Arıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ajansın Lübnan'daki yürüttüğü çalışmaların sürdürülebilmesi için acilen desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Beyrut'ta Filistin Büyükelçisi ile Görüşme

Lazzarini, Beyrut'ta Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Eşref Debbur'u ziyaret ederek, UNRWA'nın ülkedeki faaliyetleri üzerine detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda Lazzarini, "UNRWA, Lübnan'daki en yoksul kesimlerden biri olan Filistinli mültecilere eğitim ve sağlık gibi temel hizmetleri sağlamaya çalışıyor." diye belirtti.

Filistinli Mültecilerin Durumu Üzerine Vurgu

Lazzarini, Filistinli mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi için çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda, UNRWA'nın Lübnan'da kalıcı bir etkisi olması için gerekli finansmanın sağlanması gerektiğini ekledi.

Mültecilerin Haklarına Dikkat Çekildi

Debbur ise UNRWA'nın Lübnan'daki Filistinliler için hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, mültecilerin haklarının acilen ele alınması gerektiğini dile getirdi.

UNRWA'nın Tarihçesi

BM Genel Kurulu tarafından 1949'da kurulan UNRWA, Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım etmek amacıyla hizmet vermektedir. Ajans, şu anda 5,6 milyon Filistinli mülteciye çeşitli yardımlar sağlamaktadır.

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