DOLAR
34,75 -0,05%
EURO
36,59 -0,31%
ALTIN
2.949,7 -0,03%
BITCOIN
3.292.561,5 0,89%

UNRWA, Lübnan'daki Sağlık Hizmetlerini Yeniden Başlatıyor

UNRWA, iki aylık bir aranın ardından Lübnan'daki sağlık hizmetlerini yeniden başlatma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 15:24
UNRWA, Lübnan'daki Sağlık Hizmetlerini Yeniden Başlatıyor

UNRWA, Lübnan'daki Sağlık Hizmetlerini Yeniden Başlatma Kararını Açıkladı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ile yapılan ateşkes sonrasında Lübnan'daki sağlık hizmetlerini yeniden sunmaya karar verdi. Kurum, bu kararı, güvenlik ve personel mevcudiyetine dayanarak aldığını belirtti.

Açıklama ve Psikososyal Destek

UNRWA'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, “Ateşkes anlaşmasının ardından, tüm alanlarda temel sağlık hizmetlerini yeniden sağlamayı planlıyoruz” ifadesi yer aldı. Ayrıca, ajansın, 11 acil sığınma evinde, çocuklar ve yetişkinler için psikososyal destek hizmetleri sunduğu da bildirildi.

Geçici Hizmet Azaltılması

Öte yandan, Eylül ayında İsrail'in Lübnan'daki gerilimleri tırmandırması ve zor mali koşullar nedeniyle UNRWA, ülke genelindeki çalışmalarında bir azaltmaya gitme kararı almıştı. Ancak 27 Kasım'da ilan edilen ateşkes, sağlık hizmetlerinin yeniden sunulması için bir fırsat yaratmış durumda.

İLGİLİ HABERLER

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları yine yakacak! O tarihte 3+3+2 TL zam yansıyacak

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Ayçiçek yağı fiyatlarında balonu o market patlattı! 10 Aralık'ta 5 LT'si 260 TL'den düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Engelliler Günü'nde Önemli Açıklama: 'Bakım Maaşları Bireylere Verilmeli'
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haliç Uyarısı: 'Günden Güne Kirlilik Artıyor'
3
İran ve Suudi Arabistan Uçak Seferleri 9 Yıl Sonra Yeniden Başladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Su ve Orman Konularında İhmalkar Davranıyor
5
Hakan Fidan ve Eymen es-Safedi, Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Telefonla Temas Kurdu
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su Kaynakları Kıt, Stratejik ve Kıymetli
7
Ticaret Bakanı Bolat: Kasım Enflasyon Verileri Düşüş Trendinde

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek

Ayçiçek yağı fiyatlarında balonu o market patlattı! 10 Aralık'ta 5 LT'si 260 TL'den düşecek

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları yine yakacak! O tarihte 3+3+2 TL zam yansıyacak

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

Üniversite öğrencileri bayram edecek! O ödemeler netleşti Faizsiz geri verilecek

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı