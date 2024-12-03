UNRWA, Lübnan'daki Sağlık Hizmetlerini Yeniden Başlatıyor

UNRWA, Lübnan'daki Sağlık Hizmetlerini Yeniden Başlatma Kararını Açıkladı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ile yapılan ateşkes sonrasında Lübnan'daki sağlık hizmetlerini yeniden sunmaya karar verdi. Kurum, bu kararı, güvenlik ve personel mevcudiyetine dayanarak aldığını belirtti.

Açıklama ve Psikososyal Destek

UNRWA'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, “Ateşkes anlaşmasının ardından, tüm alanlarda temel sağlık hizmetlerini yeniden sağlamayı planlıyoruz” ifadesi yer aldı. Ayrıca, ajansın, 11 acil sığınma evinde, çocuklar ve yetişkinler için psikososyal destek hizmetleri sunduğu da bildirildi.

Geçici Hizmet Azaltılması

Öte yandan, Eylül ayında İsrail'in Lübnan'daki gerilimleri tırmandırması ve zor mali koşullar nedeniyle UNRWA, ülke genelindeki çalışmalarında bir azaltmaya gitme kararı almıştı. Ancak 27 Kasım'da ilan edilen ateşkes, sağlık hizmetlerinin yeniden sunulması için bir fırsat yaratmış durumda.