Ünye'de Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Ünye'deki Talihsiz Kaza

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, Ramazan Kuşçu (65) isimli bir kişi ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Ağaçtan Düşüş ve İlk Müdahale

Edinilen bilgilere göre, Kuşçu, Saraçlı Mahallesi'ndeki bahçesinde incir toplamak amacıyla çıktığı ağaç devrildi. Bir süre sonra onu yerde hareketsiz bulan yakınları, derhal 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Olay Yeri ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kuşçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından patika yoldan nakil aracına taşındı ve Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatıldı.