Ünye'de Kaza: Hafif Ticari Araç Bisikletteki 13 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari aracın çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı.

Olayın Detayları

Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde, Ali Rıza T. yönetimindeki 52 AET 287 plakalı hafif ticari araç, M.T (13) idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen çocuk yaralandı.

Müdahale ve Hastaneye Sevk

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.T., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza Anı Kaydedildi

Kazaya ilişkin görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

