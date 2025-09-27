Ünye'de Kaza: Hafif Ticari Araç Bisikletteki 13 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletteki 13 yaşındaki M.T. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 19:01
Ünye'de Kaza: Hafif Ticari Araç Bisikletteki 13 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Ünye'de Kaza: Hafif Ticari Araç Bisikletteki 13 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari aracın çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı.

Olayın Detayları

Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde, Ali Rıza T. yönetimindeki 52 AET 287 plakalı hafif ticari araç, M.T (13) idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen çocuk yaralandı.

Müdahale ve Hastaneye Sevk

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.T., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza Anı Kaydedildi

Kazaya ilişkin görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas Gemerek'te İki Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı
2
Edirne'de 6 Ton İpsala Pirinciyle Dev Pilav Festivalde Dağıtıldı
3
Kosova Barış Gücü Operasyonel İhtiyat Taburu Priştine'ye Ulaştı
4
Sancaktepe'de Akraba Kavgası: Yaralanan Fırat Hışır Hastanede Yaşamını Yitirdi
5
Ünye'de Kaza: Hafif Ticari Araç Bisikletteki 13 Yaşındaki Çocuğa Çarptı
6
Bahçelievler'de Minibüs-Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
7
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı