Ünye'de Seyir Halindeki Otomobil Motoru Alev Aldı

Ünye Kaledere Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin motorundan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; yangın elektrik tesisatından kaynaklandı, araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:00
Kaledere Mahallesi'nde motor yangını söndürüldü

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden aniden dumanlar yükseldi ve kısa sürede alevlendi.

Sürücünün durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ile Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle motor kısmında başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının motorun elektrik tesisatından kaynaklandığı öğrenildi.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, araç daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

