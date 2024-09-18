Ünye'de Trafik Kazası: Yaşamını Yitiren Kadın Hakkında Bilgiler

Ünye'de Üzücü Bir Trafik Kazası

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın çarpması sonucu 68 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza Detayları ve İlk Müdahale

Olay, Eskikızılcakese Mahallesi'ndeki Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde gerçekleşti. Yolun karşısına geçmeye çalışan M.S. (68), Y.E.A. (29) tarafından yönetilen 34 DMU 001 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu feci şekilde yaralandı. 112 Acil Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, M.S.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ceset Morgda

Hayatını kaybeden kadının cesedi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldı. Olayın meydana gelmesi bakımından detaylı bir inceleme yapıldı.