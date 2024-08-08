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Ünye'de Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Ünye'de otomobilin çarptığı Merve Yürük hayatını kaybetti. Kazanın detayları ve olay anı...

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:51
Ünye'de Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Ünye'de Trajik Bir Kaza Meydana Geldi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay, Yüceler Mahallesi'nde, Ünye Devlet Hastanesi önünde gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

Fatih O. yönetimindeki 52 ACV 759 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Merve Yürük (35) adlı kişiye çarptı. Kaza sonrasında, Yürük ağır yaralandı ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Merve Yürük'ün Durumu

Müdahalelere rağmen Merve Yürük, kurtarılamadı. Kazanın ardından alınan bilgilere göre, Yürük'ün hastanede muayene olduğu ve ilaç almak için eczaneye giderken bu talihsiz olayın meydana geldiği öğrenildi.

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