Ünye'de Tünel Kazası: 7 Yaralı

Ünye'de İki Otomobil Tünelde Çarpıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Yunus Emre Tüneli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazanın, yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışında meydana geldiği bildirildi.

Kaza Anı ve Yaralılar

Hareket halindeki M.G. yönetimindeki 52 ACG 498 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.K. idaresindeki 52 AFN 624 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından, her iki aracın sürücüleri ve araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.